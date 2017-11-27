خادم الحرمين يستعرض مستجدات الأحداث بالمنطقة مع رئيس وزراء باكستان

تواصل – واس:

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم جلسة مباحثات مع دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شاهد خاقان عباسي.

وجرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.

كما حضرها من الجانب الباكستاني، وزير الخارجية خواجة محمد آصف، ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجواء، ومدير عام الاستخبارات الفريق نويد مختار، وسفير جمهورية باكستان لدى المملكة خان هشام بن صديق.