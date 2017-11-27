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متحدثاً مع وزير التعليم.. سدران: مديرات مدارس في نجران يشترين الماء على حسابهن الخاص (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أكد عضو هيئة حقوق الإنسان، عبدالله سدران، أن ما يحدث في إدارة تعليم نجران، لا يخلو من أمرين، إما تقصير أو أن الوزارة لا تدعمها.

وكشف سدران في حوار مباشر مع وزير التعليم، أثناء زيارته لنجران، أن مديرات أكبر مجمعين لمدارس البنات بالمنطقة، يشترين الماء على حسابهن الخاص، فضلاً عن أن بعض المدارس لا يوجد بها صيانة لدورات المياه.

وأضاف سدران في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ تعليقاً على ما حدث أثناء حديثه مع الوزير: “فعلاً تعمد مدير التعليم ومساعده التشويش، ولكن الأدهى أن معالي الوزير لم يكن في وارد الاستماع بتركيز لأحد، فقط كان مهموماً بالابتسام والتصريف وأخشى أن أقول بتعال”.

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