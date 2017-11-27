وزير الدفاع الصهيوني السابق يعترف: أنا أكثر من قتل العرب

تواصل – وكالات:

أعلن موشيه يعلون وزير الدفاع ورئيس الأركان السابق في الجيش الصهيوني، أنه لا يوجد في الكنيست أحد قتل من الفلسطينيين والعرب أكثر منه من بين المسؤولين الإسرائيليين.

وكشفت صحيفة “معاريف” الصهيونية، أن يعلون قال: إنه لا يوجد في الكنيست أحد قتل من وصفهم بمخربين من جنود العدو أكثر منه.

وقال “يعلون” الذي ترأس وحدة “سييرت متكال” في الجيش الصهيوني وقاد عملية اغتيال القيادي في حركة “فتح” خليل الوزير “أبو جهاد” في منزله في تونس: “لا يوجد في الكنيست من رأى جنود العدو ومخربين أكثر مني، واضطر لقتلهم”، على حد وصفه.