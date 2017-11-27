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«الخضيري» يحذر: ابتعدوا عن هذا النوع من الحليب لأطفالكم

«الخضيري» يحذر: ابتعدوا عن هذا النوع من الحليب لأطفالكم
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المتخصص والباحث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من شراء الألبان المعاد تكوينها من بودرة الحليب، مُؤكِّدَاً أنه يضاف إليها أشياء ضارة، لا سيما على الأطفال، مُطَالِبَاً بشراء الألبان المصنوعة من حليب طازج.

وقال الخضيري، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “حينما تشتري حليباً طويل الأجل لك أو لأطفالك (شفاط أو كرتون ١لتر) احرص على قراءة المكونات”.

وأَضَافَ: “الحليب المصنوع من حليب أبقار طازجة ومبستر أفضل من الحليب المعاد تكوينه من بودرة، ومعالج ومضاف إليه مستحلبات ودسم وإضافات ضارة”.

 

 

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