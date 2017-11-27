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بدموع الفرح وحضور الأمهات.. «نسائي خيركم» يحتفي بحافظات القرآن في جدة

بدموع الفرح وحضور الأمهات.. «نسائي خيركم» يحتفي بحافظات القرآن في جدة
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تواصل – فريق التحرير:

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد حافظ جدة، كرمت إدارة القسم النسائي بجمعية خيركم بجدة حافظات القرآن الكريم في حفل إجلال 38 وذلك بحضور الداعمات، وسيدات الأعمال، وأمهات الطالبات.

وبعد تلاوة من كتاب الله ألقت رئيسة اللجنة الاستشارية بالقسم النسائي الدكتورة فاطمة نصيف كلمة تحدثت فيها عن فضل القرآن وأهميته في بناء المجتمع، وضرورة اعتماده منهجاً للحياة، كما شكرت الحافظات على مجهوداتهن في حفظ كتاب الله، ودعت لكل من ساهم في إنجاح هذه المسيرة المباركة طوال العام.

وبعد أن انطلقت مسيرة الحافظات وسط دعوات الأمهات ودموعهن أعلنت في الحفل أسماء الفائزات بالمراكز الثلاثة عشر الأولى على مستوى محافظة جدة وهن: الأولى سمية محمد العمودي، الثانية شكري محمد، الثالثة سارة محمد، الرابعة حفصة إبراهيم عمر، الخامسة خديجة عبد الرحمن حسين، السادسة أمينة خان، السابعة رايا تسنيم تشيمبان، الثامنة هاجر الرفاعي، التاسعة فاطمة محمد مازمي، العاشرة جميلة عبدالله محمد، الحادية عشرة سماح سليم أحمد، الثانية عشرة رحمة عبيد الحق قادر، الثالثة عشرة فاطمة عبد الباري، وفي الختام كرمت نصيف الحافظات وتمنت لهنّ دوام التوفيق.

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