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«التحالف الإسلامي»: دورنا قائم على المبادرات وليس التدخل العسكري

«التحالف الإسلامي»: دورنا قائم على المبادرات وليس التدخل العسكري
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تواصل – الرياض:

أكد الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الفريق عبدالإله الصالح، أن دور التحالف يتركز في دعم الدول الأعضاء التي تُعَانِي من الإرهاب لكنه لا يتدخل عَسْكَرِيّاً في أرض أَي دولة ولا يقوم بالمساس بسيادة أحد.

وأَضَافَ، أن هدف التحالف قائم على العمل المشترك والاندماج والعضوية والمشاركة، ومكافحة الإرهاب من خلال مبادرات تطرحها الدول الأعضاء، أو الدول الداعمة، أو المنظمات الدَّوْلِيَّة بِحَسَبِ ‘‘الرياض‘‘.

واعتبر، أن هذه المعايير وتحديد الأولويات، ستجنب التحالف الدخول في الخلافات الإقليمية، أو الأمور السياسية التي قد تحرف العمل عن محاربة الإرْهَاب.

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