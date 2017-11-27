«السوق المالية»: تغريم «العالمية للتأمين» و«أليانز سعودي»

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فرضت هَيْئَة السوق المالية غرامات مالية على شركتي “العالمية”، و”أليانز سعودي” للتأمين التعاوني؛ لمخالفتهما الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

وقضت الهَيْئَة بغرامة (50 ألف) ريال، على الشركة العالمية للتأمين التعاوني؛ لمخالفتها الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات.

وأوضحت الهَيْئَة – على موقعها الإِلِكْتُرُونِيّ الرسمي، الاثْنَيْنِ (27 نوفمبر 2017) – أن العقوبة تأتي بِسَبَبِ عدم حصول الشركة على ترخيص مُسْبَق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة، لاتفاقية تقديم التغطية التأمينية لبرنامج الرهن العقاري مع بنك الرياض (طرف ذي علاقة) بتاريخ 27/4/2017م، والتي فيها مصلحة لعضوين بمجلس إدارتها.

كما أعلنت الهَيْئَة، الاثْنَيْنِ أيضاً، صدور قرار مجلس الهَيْئَة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (10 آلاف) آلاف ريال، على شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني؛ لمخالفتها المادتين 101 و224 بعدد من نظام الشركات؛ وَذَلِكَ لِعدم التزامها بتحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة بموجب قرار من الجمعية العامة العادية خلال المهلة النظامية الممنوحة للشركات التي انتهت بتاريخ 21/4/2017م.