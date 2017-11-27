للتأثير على الانتخابات.. «لوفيجارو»: قراصنة إيرانيون اخترقوا حسابات «الحريري»

تواصل – فريق التحرير:

قَالَتْ صَحِيفَة “لوفيجارو” الفرنسية إن شبكة قرصنة إيرانية اخترقت حسابات إِلِكْتُرُونِيّة تخص رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ورئيس الجمهورية ميشال عون.

وأوضحت الصَحِيفَة، اليوم الاثْنَيْنِ، نَقْلاً عمن وصفته بأنه مسؤول في جهاز استخبارات نشط جِدّاً في الشرق الأوسط”، أن شبكة قرصنة إيرانية معروفة باسم Oilrig تَمَكَّنَت مُنْذُ ستة أشهر من اختراق حساب رئيس الجمهورية والوزراء اللبنانيين.

وأَضَافَ المصدر أن الهدف هو “السعي للتأثير على نَتِيجَة الانتخابات النيابية في شهر مايو المقبل، وترجيح كفة حزب الله من خلال السعي لجمع معلومات قد تحرج منافسيه”، وَفْقَاً لما نقلته إذاعة “مونت كارلو الدَّوْلِيَّة”.

وأشارت الصَحِيفَة الفرنسية إلى أن الاستخبارات الغربية تَمَكَّنَت من أن تثبت أن القراصنة الإيرانيين “مموّلون من قبل وزارة الدفاع الإيرانية، وأنه سبق لهم أن اخترقوا عشرات المواقع في المنطقة”.