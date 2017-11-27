انتحار سياسي بريطاني بسبب فضيحة جنسية

تواصل – وكالات:

أقدم عضو في حزب العمال البريطاني على قتل نفسه في أعقاب اتهامه بسوء السير والسلوك الجنسي.

ويعتقد أن العضو، وَهُوَ في مطلع الثلاثينات من عمره، قد انتحر عقب طرده من حزب العمال البريطاني بعد اتهامه بفبركة صور إباحية بهَدَف الابتزاز.

وكانت التحقيقات قد بدأت لتوها في انتهاكه للقانون البريطاني، ولم تثبت عليه التهمة بعد. ووَفْقَاً لأحد المصادر البريطانية، فإن التهمة التي يتم التحقيق بِشَأْنِها هي الابتزاز من خلال تركيب وجوه لشخصيات على أجسام لنجوم إباحيين على جهاز الحاسوب.

وتتهم عائلة السياسي البريطاني الحزب بسوء التعامل مع النائب الراحل، بنزع كافة حقوقه، ومنعه من الحفاظ على كرامته الإِنْسَانية.

ويَأْتِي ذلك أعقاب فضيحة مشابهة، انتحر بِسَبَبِها أيضا، في 7 نوفمبر، أحد مندوبي حزب العمال البريطاني، وأحد وزراء حكومة ويلز كارل سارجينت، والذي اتهم بالتحرش الجنسي.