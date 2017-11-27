الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

ترشيحاتنا

شاهد.. ماذا قال أخطر مروِّج للخمور عندما طُلب منه أن يشرب مما صنعه؟

شاهد.. ماذا قال أخطر مروِّج للخمور عندما طُلب منه أن يشرب مما صنعه؟

«تعليم الرياض» تكشف تفاصيل الاعتداء على قائد مدرسة ونقله للمستشفى (صور)

«تعليم الرياض» تكشف تفاصيل الاعتداء على قائد مدرسة ونقله للمستشفى (صور)

7 حقائق عن محاولة المجرم «أبو ساطور» خطف طفل بوضح النهار (فيديو)

7 حقائق عن محاولة المجرم «أبو ساطور» خطف طفل بوضح النهار (فيديو)

حبس المغرد الكويتي محمد السلمان 7 سنوات مع الشغل لإساءته إلى المملكة

حبس المغرد الكويتي محمد السلمان 7 سنوات مع الشغل لإساءته إلى المملكة

انتحار سياسي بريطاني بسبب فضيحة جنسية

انتحار سياسي بريطاني بسبب فضيحة جنسية
0

تواصل – وكالات:

أقدم عضو في حزب العمال البريطاني على قتل نفسه في أعقاب اتهامه بسوء السير والسلوك الجنسي.

ويعتقد أن العضو، وَهُوَ في مطلع الثلاثينات من عمره، قد انتحر عقب طرده من حزب العمال البريطاني بعد اتهامه بفبركة صور إباحية بهَدَف الابتزاز.

وكانت التحقيقات قد بدأت لتوها في انتهاكه للقانون البريطاني، ولم تثبت عليه التهمة بعد. ووَفْقَاً لأحد المصادر البريطانية، فإن التهمة التي يتم التحقيق بِشَأْنِها هي الابتزاز من خلال تركيب وجوه لشخصيات على أجسام لنجوم إباحيين على جهاز الحاسوب.

وتتهم عائلة السياسي البريطاني الحزب بسوء التعامل مع النائب الراحل، بنزع كافة حقوقه، ومنعه من الحفاظ على كرامته الإِنْسَانية.

ويَأْتِي ذلك أعقاب فضيحة مشابهة، انتحر بِسَبَبِها أيضا، في 7 نوفمبر، أحد مندوبي حزب العمال البريطاني، وأحد وزراء حكومة ويلز كارل سارجينت، والذي اتهم بالتحرش الجنسي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مواطن يقتل نفسه داخل منزله في بريدة

مواطن يقتل نفسه داخل منزله في بريدة

مواطن خمسيني يقتل نفسه بـ«رصاصة في فمه» بالمخواة

مواطن خمسيني يقتل نفسه بـ«رصاصة في فمه» بالمخواة

تحذير.. الهواتف الذكية تزيد خطر «انتحار الفتيات»

تحذير.. الهواتف الذكية تزيد خطر «انتحار الفتيات»

شاهد.. شرطي يقفز من الطابق الـ21 لإنقاذ شاب حاول الانتحار

شاهد.. شرطي يقفز من الطابق الـ21 لإنقاذ شاب حاول الانتحار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«لؤي الشريف» يتراجع عن مزاعمه حول اليهود والقدس.. و«عامري» يكشف الحقيقة (فيديو)
الفيديو

«لؤي الشريف» يتراجع عن مزاعمه حول اليهود والقدس.. و«عامري» يكشف الحقيقة (فيديو)

المزيد
كيف تدخر من راتبك.. مواطنون يحكون تجاربهم
تقارير وحوارات

كيف تدخر من راتبك.. مواطنون يحكون تجاربهم

المزيد
الصراع والتدافع في بحر الحياة
مقالات

الصراع والتدافع في بحر الحياة

المزيد
قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر
تقارير وحوارات

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>