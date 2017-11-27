الديوان الملكي: وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز.. والصلاة عليها غدًا

تواصل – واس:

أعلن الديوان الملكي وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود ، وأنه سيصلى عليها، يوم غد الثلاثاء، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

جاء ذلك في ” بيان من الديوان الملكي ” فيما يلي نصه:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الثلاثاء الموافق 10 / 3 / 1439هـ، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.