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هبوط محدود في أسعار النفط

هبوط محدود في أسعار النفط
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تواصل – واس:

هبطت أسعار النفط اليوم، وتراجع الخام الأمريكي من أعلى مستوى في عامين بِفِعْلِ احتمالات زيادة الإِنْتَاج، بيد أن الخسائر كانت محدودة قبل اجتماع لمنظمة أوبك المتوقع أن يشهد تمديد قيود إِنْتَاج الخام.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سِنْتَاً إلى 63.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش، بينما نزل الخام الأمريكي الخفيف 45 سِنْتَاً إلى 58.50 دولار للبرميل.

وخفضت أوبك وحلفاؤها إِنْتَاج الخام بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في يناير واتفقوا على اسْتِمْرَار خفض الإمدادات حتى نهاية مارس.

وتجتمع المنظمة يوم الخميس لِمُنَاقَشَةِ سياساتها ويتوقع معظم المحللين اتفاقاً على تمديد العمل بتخفيضات الإِنْتَاج.

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