أبو ظبي تطلق اسم «الرياض» على أضخم مجمع سكني بالإمارة

تواصل – وكالات:

أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إطلاق مسمى “مدينة الرياض” على أضخم مشروع إسكاني في إمارة أبو ظبي، وذلك ضمن رؤية رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكد ابن زايد، اليوم الإثنين، أن العلاقات ترتكز على الأخوة والمصير المشترك. لافتا إلى أن المشاريع التنموية في الإمارات تهدف إلى بناء مجتمع متماسك يضع الإنسان ضمن أهم أولوياته.

وكتب الشيخ ابن زايد على “تويتر”: “انطلاقا من رؤية خليفة، نعتمد تحديثات جديدة على سياسات منظومة إسكان المواطنين والمنشآت السكنية في أبو ظبي.