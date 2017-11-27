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«البيئة» تفتح باب ترخيص استيراد مادة «النترات» في هيئتها الصلبة

«البيئة» تفتح باب ترخيص استيراد مادة «النترات» في هيئتها الصلبة
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تواصل- واس:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فتح باب التقديم للشركات والمؤسسات الزراعية المحلية فقط و الراغبة في أن تكون ضمن المؤسسات أو الشركات الأربع المرخص لها باستيراد مادة (النترات في هيئتها الصلبة) حسب تنظيم مجلس الوزراء بتاريخ 1428/4/13هـ.

وبينت الوزارة أَنه على من يرغب التقديم إرفاق المستندات التالية, وهي عدد الفروع التابعة للمنشأة ومواقعها, وعدد المستودعات المصرحة من الدفاع المدني التابعة للمنشأة, وإرفاق السجل التجاري مضافاً إليه نشاط الأسمدة, وأن تكون المنشأة ملكيتها سعودية بنسبة (100%), وتوضيح الشركات التي سيتم استيراد مادة النترات الصلبة منها وذكر اسم الدولة, والتعهد بالتقيد بتعليمات وزارة الداخلية ووزارة البيئة والمياه والزراعة, وأن يتم البيع على المزارعين مباشرة (بدون وسيط), وبتصريح من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إرسال البيانات أعلاه على البريد الإلكتروني : E20920@MOA.GOV.SA وتقديم نسخة أخرى بملف إلى إدارة الخدمات النباتية وآخر موعد تاريخ للتقديم 1439/3/30هـ.

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