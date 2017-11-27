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بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 21 متقدمًا للوظائف الصحية للمطابقة النهائية

بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 21 متقدمًا للوظائف الصحية للمطابقة النهائية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (21) مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والمعلنة في 20-02-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وذلك يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 10-3-1439هـ ، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، والاسماء المعلنة هي لمن تمت (مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة (المعدل في المؤهل العلمي، اقدمية التخرج) ثم الرغبات المكانية، ومن لم يحضر لاستكمال المطابقة النهائية يعتبر ذلك عدولاً منهم عن الرغبة في التوظيف.

وأشارت الوزارة إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما للتأكد من سلامة البيانات، وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة مصطحبين معهم الوثائق التالية :-

– الهوية الوطنية مع نسخة منها .

– أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

– شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية .

– بطافة التسجيل المهني ، سارية المفعول .

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر/ تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع/ تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه / منها عن رغبته /رغبتها في التوظيف. وللاطلاع على الأسماء المدعوة للمطابقة النهائية من خلال المرفق أدناه.

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