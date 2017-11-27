شاهد.. ماذا قال أخطر مروِّج للخمور عندما طُلب منه أن يشرب مما صنعه؟

تواصل – فريق التحرير

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات القبض على مجموعة من أخطر صناع ومروجي الخمور، وبحوزتهم كمية كبيرة من الخمور التي يصنعونها.

وظهر في الفيديو، الذي نشره الإعلامي سامي الشيباني صاحب حساب “السناب الأمني”، مروجو الخمور وهم يرفضون تعاطيها، ويعترفون أنها ليست آمنة ولا صحية، ويرددون “هذا مو كويس”.

وعلق “الشيباني” على المقطع قائلاً: “هم يرفضون شربها، وهذا أكبر دليل أنهم يصنعون مسموماً”.