الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

ترشيحاتنا

شاهد.. ماذا قال أخطر مروِّج للخمور عندما طُلب منه أن يشرب مما صنعه؟

شاهد.. ماذا قال أخطر مروِّج للخمور عندما طُلب منه أن يشرب مما صنعه؟

«تعليم الرياض» تكشف تفاصيل الاعتداء على قائد مدرسة ونقله للمستشفى (صور)

«تعليم الرياض» تكشف تفاصيل الاعتداء على قائد مدرسة ونقله للمستشفى (صور)

7 حقائق عن محاولة المجرم «أبو ساطور» خطف طفل بوضح النهار (فيديو)

7 حقائق عن محاولة المجرم «أبو ساطور» خطف طفل بوضح النهار (فيديو)

حبس المغرد الكويتي محمد السلمان 7 سنوات مع الشغل لإساءته إلى المملكة

حبس المغرد الكويتي محمد السلمان 7 سنوات مع الشغل لإساءته إلى المملكة

شاهد.. ماذا قال أخطر مروِّج للخمور عندما طُلب منه أن يشرب مما صنعه؟

2

تواصل – فريق التحرير

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات القبض على مجموعة من أخطر صناع ومروجي الخمور، وبحوزتهم كمية كبيرة من الخمور التي يصنعونها.

وظهر في الفيديو، الذي نشره الإعلامي سامي الشيباني صاحب حساب “السناب الأمني”، مروجو الخمور وهم يرفضون تعاطيها، ويعترفون أنها ليست آمنة ولا صحية، ويرددون “هذا مو كويس”.

وعلق “الشيباني” على المقطع قائلاً: “هم يرفضون شربها، وهذا أكبر دليل أنهم يصنعون مسموماً”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالتعاون مع الجهات الأمنية.. «الأمر بالمعروف» تضبط مصنعاً للخمور

بالتعاون مع الجهات الأمنية.. «الأمر بالمعروف» تضبط مصنعاً للخمور

«شرطة الرياض»: ضبط وكر لصناعة الخمور شرق العاصمة تديره عمالة نيبالية

«شرطة الرياض»: ضبط وكر لصناعة الخمور شرق العاصمة تديره عمالة نيبالية

ضبط عصابة إفريقية تُصنِّع الخمور في وادٍ وعر بـ«بلجرشي»

ضبط عصابة إفريقية تُصنِّع الخمور في وادٍ وعر بـ«بلجرشي»

ضبط 21 مصنعاً للخمور في حملة أمنية بعسير

ضبط 21 مصنعاً للخمور في حملة أمنية بعسير

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«لؤي الشريف» يتراجع عن مزاعمه حول اليهود والقدس.. و«عامري» يكشف الحقيقة (فيديو)
الفيديو

«لؤي الشريف» يتراجع عن مزاعمه حول اليهود والقدس.. و«عامري» يكشف الحقيقة (فيديو)

المزيد
كيف تدخر من راتبك.. مواطنون يحكون تجاربهم
تقارير وحوارات

كيف تدخر من راتبك.. مواطنون يحكون تجاربهم

المزيد
الصراع والتدافع في بحر الحياة
مقالات

الصراع والتدافع في بحر الحياة

المزيد
قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر
تقارير وحوارات

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر

المزيد

التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    احمد

    ياليت من ابتلي بالشرب يشاهد مماذا يصنع مايشريه!!!!

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>