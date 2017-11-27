«تعليم الرياض» تكشف تفاصيل الاعتداء على قائد مدرسة ونقله للمستشفى (صور)

تواصل – الرياض:

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تفاصيل الاعتداء على قائد مدرسة طلحة بن مصرف يوسف السليس، عند خروجه من المدرسة بعد نهاية الدوام، وقالت إن عدداً من الأشخاص قاموا بالاعتداء عليه، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج وإبلاغ الشرطة بالحادث.

وأكدت إدارة تعليم الرياض وقوفها الكامل مع قائد المدرسة، وتقديم الدعم الكامل له، والتعاون مع الشرطة حتى يتم القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة علي بن محمد الغامدي، أن قائد مدرسة طلحة بن مصرف يوسف السليس، عند خروجه من المدرسة بعد نهاية الدوام، اعترضته مجموعة من الأشخاص واعتدوا عليه بالضرب، وقد تم إسعاف “السليس” ونقله إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية لتلقي العلاج، كما تم إبلاغ شرطة الروضة التي بدأت بالتحري والتحقيق في الحادثة.

وأضاف “الغامدي” أن إدارة تعليم الرياض، وبناء على توجيه المدير العام حمد الوهيبي تتابع حالة قائد المدرسة، وتمنحه الدعم الكامل والتعاون مع شرطة منطقة الرياض، حتى يتم القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة والمطالبة بالحق حماية للمؤسسة التعليمية والجهات التابعة لها.