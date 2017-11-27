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«الشورى»: رفع اشتراك «التأمينات» يضر أصحاب العمل والموظفين

«الشورى»: رفع اشتراك «التأمينات» يضر أصحاب العمل والموظفين
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تواصل- فريق التحرير:

قال عضو مجلس الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود: إن رفع الاشتراك الشهري سيكون سلبياً على أصحاب العمل والموظفين ضمن نظام التأمينات الاجتماعية، مطالباً المؤسسة بالبحث عن حلول إبداعية لسد عجزها المتوقع مستقبلاً.

من جانبه، أشار عضو الشورى الدكتور أحمد الغامدي، إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تذكر في تقريرها جهودها لزيادة مداخيلها السنوية.

وأوضح عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، أنه لا يوجد في التقرير مبررٌ لمطالبة الحكومة بدعم التأمينات الاجتماعية مالياً، ويقترح دراسة العديد من الخيارات للحد من العجز المتوقع للمؤسسة، ومن ضمنها إجراء مراجعة شاملة لنظام التأمينات الاجتماعية.

وقال الدكتور عبد الإله ساعاتي عضو مجلس الشورى: “على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدم طرح زيادة الاستقطاع من رواتب المشتركين كأحد الحلول لسد العجز المستقبلي المتوقع، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من المؤسسات العالمية المماثلة فيما يخص الجانب الاستثماري”.

من جهة أخرى، ذكر عضو الشورى الدكتور هادي اليامي، أن عدم الإفصاح عن استثمارات الشركة ومداخيلها لا يسهم في تقييمها، مطالباً بضم المستثمرات السعوديات من منازلهن إلى اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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