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«قياس» يقدم للوالدين دورة مجانية في «تنمية ذكاء الطفل»

«قياس» يقدم للوالدين دورة مجانية في «تنمية ذكاء الطفل»
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تواصل – واس:

يقيم المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم بعد غدٍ، دورة تدريبية بعنوان “تنمية ذكاء طفلك وتعزيز فرص نجاحه”، وذلك بمقر المركز بالرياض.

وتقدم الدورة عرضًا لنتائج الأبحاث العلمية الحديثة عن الدماغ ونموه منذ الولادة، والعوامل العاطفية والاجتماعية والصحية والتربوية المعززة لذلك, كما تتناول العوامل الأخرى المؤثرة سلبًا عليه .

وتتناول الدورة التعريف بذكاء الطفل، وأنماطه، والعوامل المؤثرة فيه، والأفكار الخاطئة عن نمو ذكاء الطفل، وكيف يمكن للوالدين المساعدة على تحسين ذكاء أطفالهم، ونموهم الذهني والانفعالي والاجتماعي .

وستشمل الدورة التي يقدمها الدكتور علي الحكمي، الأساليب التربوية الفعالة في مساعدة الأطفال لتحقيق النجاح المدرسي، والنجاح في الحياة عمومًا، وكيفية تنمية ثقته الطفل بنفسه، إلى جانب استعراض أهم العوائق لنجاح الطفل وتفوقه، حيث تستهدف الدورة الآباء والأمهات والمربين والمربيات.

وتأتي هذه الدورة امتدادًا لبرنامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدمه المركز الوطني للقياس، الذي يسهم في تطوير القدرات والمهارات، ويسهم في تطوير التعليم والمجتمع، حيث يمكن التسجيل مجاناً من خلال بوابة المركز الالكترونية www.qiyas.org .

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