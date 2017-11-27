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التعليم: يحق للمبتعث الانتقال إلى أي دولة من دول الابتعاث

التعليم: يحق للمبتعث الانتقال إلى أي دولة من دول الابتعاث
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تواصل – واس:

أكد وكيل وزارة التعليم للبعثات المشرف على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر الحربش أن أي مبتعث الآن يستطيع أن ينتقل لأي دولة من دول الابتعاث ، حيث تم إلغاء التعميم الذي يمنع الانتقال، مشيراً إلى أن أي مبتعث يحصل على منحه من جامعته الأجنبية التي يدرس بها سوف يتم ضمه للابتعاث وتتكفل الوزارة ببقية مصروفاته.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الملحقية الثقافية السعودية في لندن لوكيل وزارة التعليم للبعثات الدكتور جاسر الحربش والملحق الثقافي ببريطانيا الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي مع الطلبة والطالبات المبتعثين في بريطانيا ، بمقر الملحقية في لندن.

وبين الدكتور الحربش أن نظام الابتعاث المطوّر الجديد سيتيح خيارا لتدريب المبتعث خلال أو بعد فترة ابتعاثه في الشركات المتخصصة، للاستفادة من المبتعثين وإتاحة الفرصة لخريجي الابتعاث في العمل.

وأجاب الدكتور الحربش والدكتور المقوشي على استفسارات الطلاب والطالبات واستمعا إلى مقترحاتهم المتعلقة بمسيرتهم التعليمية وغيرها من المسائل الأخرى.

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