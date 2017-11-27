9 فلبينين يرون النور في «دعوي أبها»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن 9 فلبينين إسلامهم بمكتب الدعوة في أبها بمقر إدارة وتوعية الجاليات في حي الضباب، وذلك بتوفيق من الله ثم بفضل الدعم المستمر الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة للجمعيات الخيرية والمكاتب التعاونية والتي تقوم بدورها في نشر الإسلام والعقيدة الصحيحة إلى أقطار الأرض والقيام بالجولات الدعوية التي تجوب أبها وضواحيها.

وحرص المكتب على أداء الأمانة التي أوكلت إليه ﻹبلاغ هذا الدين العظيم للجميع بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، من منطلق قوله تعالى ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.

وركزت إدارة المكتب على تدريب الدعاة ﻹيصال رسالة اﻹسلام بالشكل الصحيح، وقد وصل عدد الذين أعلنوا إسلامهم بمكتب الدعوة بأبها خلال مسيرته الدعوية إلى 6489 من مختلف الجنسيات.