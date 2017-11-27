كيف تدخر من راتبك.. مواطنون يحكون تجاربهم

تواصل – الرياض

كيف تدخر من راتبك؟ سؤال مُلحّ على الكثيرين، في ظل الشكوى المستمرة على لسان “البعض” أن “الراتب_لايكفي”، وأنه يتبخر قبيل مرور نصف الشهر، والاحتياجات كثيرة، والمعيشة صارت صعبة، والأسعار ترتفع كل يوم، في ظل ثبات الدخول.

في المقابل هناك من يؤكدون أنهم يتصرفون وفق رواتبهم، وفي حدود التزاماتهم، بل ويدخرون شهرياً من رواتبهم، المهم أن “الأمور مستورة ولله الحمد”.

والسؤال كيف نحقق التوازن بين الراتب ومصاريف الحياة، وقضاء أمور البيت والمنزل ودفع فواتير الخدمات والوفاء بجميع الالتزامات الخاصة بالبيت والأولاد بل وندخر من الراتب.

#كيف_تدخر_من_راتبك

نشطاء دشنوا هشتاقاً بعنوان #كيف_تدخر_من_راتبك، تبادلوا في النصائح المهمة والمفيدة، وهناك من حدد نسب للمصاريف اليومية وللادخار من الراتب، ومن نصحوا بطرق معينه للادخار مثل فتح حساب جديد بدون بطاقة صراف، أو الدخول في جمعية شهرية وغيرها من الاقتراحات المفيدة.

البعض اقترح استخدام “نظرية 10 20 70″، وهي 10% من الراتب للادخار ولا يقترب منها، و20% لسداد الديون أو القروض، و70% للمصاريف الشهرية اللازمة والمهمة، ونصح البعض الآخر بالتوقف عن شراء السلع من باب “يمكن احتاجها بعدين”، وإذا ذهبت إلى المتجر أو السوبر ماركت أن تسجل الأغراض التي تريدها في ورقة.

فتح حساب ثان

واقترح أحد المغردين “فتح حساب ثاني غير حساب البنك، الذي ينزل فيه الراتب وقبل نزول راتب الشهر الجديد، يتم تحويل الباقي حق الشهر الماضي في حساب التحويش أو تحويل نصف منه والإبقاء على النصف الثاني أول ما يودع الراتب الجديد”.

تعود الصرف النقدي

وقال علي عقيل: “لا تسجل حساب في البقالة ولا محطة البنزين، ولا مغسلة الملابس ولا أي مكان خدمي، تعود تصرف نقدي أولاً بأول، وسدد فواتيرك أول ماتتسلم راتبك، وتعود تأخذ احتياجاتك الضرورية، وتبتعد قد الإمكان عن الكماليات، تعود على العطاء وستلاحظ الفرق بوجود البركة إن شاء الله”.

لا تهمل عقلك في عملية الشراء

وقال فهد الحربي، “لا تهمل عقلك في عملية الشراء، ولا تجعل عينك وقلبك هما من يقرران الشراء، فهناك أشياء نقوم بشرائها دون الحاجة لها، بسبب أن العين والقلب أعجب بها، لو العقل شارك في الموضوع لما تم شراؤها، وأيضاً البعد عن الأماكن الغالية”.

5 أمور مهمة

وحدد عبدالله السبيعي‏، عدد من الأمور وهي:

1- لا تتقضى وأنت جوعان.

2- في السوق حدد ماذا تشتري وحدد ميزانية له ولا تزيد عليها.

3- اقتنص العروض والتخفيضات الموسمية.

4- إذا سافرت حدد ميزانية حسب قدرتك.

5- خصص مبلغ شهري مقطوع للصدقة حتى لو كان ريال، لأن الصدقة تجلب الرزق.

ضع ثلث راتبك في بنك

أما “هيثم: فاقترح عدة أمور: قدر المستطاع لا تضع كاش في جيبك، ضع ثلث راتبك في بنك ثاني بدون بطاقة، أغلب الناس لا تدري بكم اشريت ملابسك، لا تأخذ قرض إلا للضرورة القصوى، أبعد عن الأقساط.

البركة في الصدقة

وقال خالد ابن الليث: إن راتبه ٦٧٠٠ ريال، ينفق على الإيجار ويدفع الفواتير المياه والكهرباء ومصاريف البيت، وقال إن له سنتين ولم يسلف الحمد لله، وقال “تبي البركة براتبك: طاعة والديك، الصدقه بالسر، عسى الله يكتب لي الاجر”.

أما عبدالعزيز العبدالمنعم‏، فقال، “قنن لك مصروفك اليومي والأسبوعي، واكتب الطلبات في ورقة، وفائض الأسبوع يُعاد للإحتياطي الخاص بالترفيه والسفر والمستجدات والطوارئ”.

شراء منتجات بديلة

ونصح نبيل بن أحمد: “الابتعاد قدر المستطاع عن الكماليات، وحاول شراء منتجات بديله عن أي منتج غالي إن كان ضروريا”، أما مشاعل الثمالي‏، فطالبت النساء عند النزول للسوق أن تضع مبلغ معين لمشترياتها وتجعله في محفظتها وتصرف منه بناءً عليه، وعدم السحب من البطاقة”.