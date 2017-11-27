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ميلشيا الحوثي تصادر شحنة أدوية مخصصة لأطفال الحُديدة

ميلشيا الحوثي تصادر شحنة أدوية مخصصة لأطفال الحُديدة
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تواصل – واس:

استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبد الرقيب فتح بشدة احتجاز ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية شاحنة أدوية خاصة بالأطفال في محافظة إب، والمخصصة لمحافظة الحديدة.

وأوضح فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الشحنة المحتجزة والخاصة بأدوية للأطفال مقدمة من منظمة اليونيسيف، وتم احتجازها في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الميليشيا الانقلابية في عدد من مداخل المحافظة.

وأكد أن استمرار الميليشيا الانقلابية في احتجاز ونهب القوافل والمساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية عمل إرهابي، ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني في اليمن الذي لا يحتمل مزيد من التعقيدات.

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