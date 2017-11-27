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مواطنة أمينة تُعيد 30 ألف ريال دخلت حسابها بالخطأ

مواطنة أمينة تُعيد 30 ألف ريال دخلت حسابها بالخطأ
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تواصل – الرياض:

أعادت مواطنة تعمل بالتمريض مبلغاً مالياً كبيراً كان قد تمّ تحويله لحسابها من منشأة حكومية بالخطأ، ما دفعها إلى مراجعة المسؤول المعني في هذا الشأن، والذي تولّى بدوره مخاطبة الجهة المختصة لاستيضاح ما حدث.

وقالت المواطنة ساجدة العنزي، وتعمل ممرضةً بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض إنها تمتعت بإجازة وضع (ولادة) في منتصف مارس الماضي لمدة شهرين- حسب النظام- والذي تستحق خلالها راتباً كاملاً، إلا أنها تفاجأت بإيداع راتب شهر واحد وتوقف راتبها لشهر آخر؛ بسبب مصادفة ذلك رفع مسيرات شهري رمضان وشوال في وقت واحد، حيث تمتعت بعد ذلك بإجازة (أمومة) تستحق خلالها ربع الراتب، حسب النظام.

وبينت الممرضة ساجدة، أنها راجعت الإدارة المالية بالمدينة للرفع لها بالفروقات، حيث اتضح لها أن المسيرات قد رُفعت وستحصل على مستحقاتها بداية السنة الهجرية الحالية كون مسيرات رواتب ذي القعدة وذي الحجة قد رفعت.

وأوضحت الممرضة الأمينة أنها دخلت على البوابة الإلكترونية الخاصة بموظفي وموظفات المدينة الطبية؛ حيث لاحظت أن مسيرات شهر ١٢ لعام ١٤٣٨ قد حذفت بعد وجود أخطاء تقنية، مما دفعها لمراجعة الموظف المالي مرة أخرى حيث تم احتساب الفروقات والرفع بها عبر المسير، وحصلت عليها مع راتب محرم، لتفاجأ بعد ذلك بإيداع مبلغ (29568) ريالاً مرة أخرى.

وأشارت الممرضة ساجدة، أن ضميرها لم يسمح لها بقبول المبلغ؛ ما دفعها إلى مراجعة الإدارة المعنية وإيضاح ذلك، حيث أفاد مسؤول الإدارة أن ما حدث كان بالخطأ، مبدياً إمكانية إعادة المبلغ على شكل أقساط إلا أنها رفضت ذلك، وأعادت كامل المبلغ نقداً في قسم الصندوق التابع لمدينة الملك سعود الطبية.

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