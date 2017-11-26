«البعوض» يستنفر «أمانة جدة».. وخطط طوارئ لـ 24 ساعة

تواصل- فريق التحرير:

باشرت فرق المكافحة الحشرية التابعة لأمانة جدة أعمال الرش والمتابعة والاستكشاف لمواقع تجمعات مياه الأمطار، وأدرجت خطة طوارئ ودعم للأعمال اليومية، إلى جانب التعامل مع البلاغات على مدار 24 ساعة خلال الفترة الحالية والقادمة لتغطية أي موقع، وذلك ضمن خطة أمانة محافظة جدة لموسم الأمطار.

وأوضحت الأمانة أن فرق المكافحة تعمل على معالجة جميع المواقع المحصورة، بالرش الفراغي (ضباب حراري رذاذ متناهي في الصغر) ضمن نطاق 14 بلدية فرعية، إضافة إلى تدوين إحداثياتها بشكل متواصل منذ بداية هطول الأمطار، وشملت (البرحات، الأحواش، مباني تحت الإنشاء، الحدائق، مصانع البلك، المشاتل، حفريات إنشاءات قطار الحرمين، حفريات الصرف الصحي، إنشاءات الطرق الكباري والأنفاق)، إلى جانب السدود وقنوات تصريف السيول، ويجري تحديث تلك المواقع يوميا ومعرفة التي تمت معالجتها أو التي تحت الإجراء.

ولفتت الأمانة إلى استمرار أعمال المكافحة بشكل يومي لمنع توالد البعوض، إذ تمت جدولة أعمال المكافحة خلال أربع فترات يوميا لتغطية الأحياء كافة، وتهيب الأمانة بالمواطنين والمقيمين ضرورة الإبلاغ عن أي مواقع مغلقة أو بدرومات مقفلة بها تجمعات مياه ليتم التعامل معها ومعالجتها بشكل متواصل.