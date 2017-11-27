«الشورى» يوافق على مشروع «نظام حماية الشهود والمبلّغين والخبراء»

تواصل -الرياض:

أكد مجلس الشورى إعادة هيكلة قطاع البريد، وفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة، وطالب مؤسسة البريد السعودي وضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية.

وطالب “الشورى” مؤسسة البريد بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية أسوة بالشركات الدولية المنافسة، وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية الأولى من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ.

وصوّت المجلس بالموافقة على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ، الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.

وناقش “الشورى”، مشروع اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية ومشروع لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل أجهزة الدولة وخارجها.

كما ناقش المجلس مقترح مشروع نظام “حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري” المقدم من عضو المجلس د. معدي آل مذهب، ومقترح مشروع “نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء المقدم من عضو المجلس د. أحمد الغديان استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس.

ووافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع “نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء”، المقدم من عضو المجلس د. أحمد الغديان استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس.

كما وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام “حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، “المقدم من عضو المجلس د. معدي آل مذهب استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس.