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«الاستئناف الكويتية» تقضى بحبس برلمانيين في قضية «دخول مجلس الأمة»

«الاستئناف الكويتية» تقضى بحبس برلمانيين في قضية «دخول مجلس الأمة»
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تواصل – وكالات:

أصدرت محكمة الاستئناف، اليوم الاثنين، حكمها في قضية دخول مجلس الأمة، المتهم فيها 70 مواطنًا بينهم نواب سابقون وحاليون.

وقضت المحكمة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات مع الشغل بحق عدد من المتهمين، وبالسجن 5 سنوات مع الشغل لعدد آخر، والسجن 7 سنوات للنائب السابق مسلم البراك.

وفي السياق، حكمت الاستئناف بالسجن 5 سنوات للنائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، وبنفس المدة للنواب السابقين فيصل المسلم ومبارك الوعلان وسالم النملان.

كانت محكمة الجنايات قضت ببراءة جميع المتهمين في قضية دخول مجلس الأمة، حيث نظرت دائرة الجنايات الثامنة في المحكمة الكلية القضية على مدى عدة جلسات للاستماع إلى مرافعات محامي المتهمين والشهود. وكانت النيابة العامة وجهت تهما لـ70 مواطناً بينهم 9 نواب سابقين وحاليين في قضية دخول مجلس الأمة.

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