الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

ترشيحاتنا

7 حقائق عن محاولة المجرم «أبو ساطور» خطف طفل بوضح النهار (فيديو)

7 حقائق عن محاولة المجرم «أبو ساطور» خطف طفل بوضح النهار (فيديو)

حبس المغرد الكويتي محمد السلمان 7 سنوات مع الشغل لإساءته إلى المملكة

حبس المغرد الكويتي محمد السلمان 7 سنوات مع الشغل لإساءته إلى المملكة

محاولة خطف طفل في أحد الأحياء ومطالبات بضبط الجناة (فيديو)

محاولة خطف طفل في أحد الأحياء ومطالبات بضبط الجناة (فيديو)

القبض على شاب طعن والده المسن في الجبيل

القبض على شاب طعن والده المسن في الجبيل

7 حقائق عن محاولة المجرم «أبو ساطور» خطف طفل بوضح النهار (فيديو)

2

 

تواصل – الرياض:

كشف مقطع الفيديو المتداول عن واقعة محاولة خطف طفل في وضح النهار، عن خمس حقائق مهمة ستساعد رجال الأمن في تتبع هذا المجرم والقبض عليه وتقديمه للعدالة لينال جزاءه.

الحقيقة الأولى: تمثلت في التصوير الواضح والممتاز للواقعة، والذي أظهر أبعاد المكان والشارع الذي حدثت فيه الواقعة، وهذا يتطلب من جميع أصحاب المباني وضع كاميرات جيدة حفاظاً على أمنهم وسلامة أبنائهم، خاصة أن هذه الكاميرات صارت رخيصة الثمن، وهذا كان مطلب شبه جماعي من المغردين الذين تفاعلوا مع الواقعة.

الحقيقة الثانية: التي ظهرت في الفيديو أن المجرم كان يتتبع حركة الطفلين، ويسير بجانبهما بسيارته حتى وصولهما إلى باب منزلهما، وحاول استغلال توقفهما أمام المنزل لخطف أحدهما، وكان لسرعة هروبهما دور في عدم تمكين المجرم من اللحاق بأي من الطفلين.

الحقيقة الثالثة: هي الخروج السريع من ولي أمرهما من باب المنزل وهو الذي دفع المجرم للتراجع بسرعة والهرب بسيارته من المكان، ومن الواضح أن الأب كان يتابع الطفلين وينتظر قدومهما بمجرد وقوفهما على الباب.

الحقيقة الرابعة: وضوح نوع السيارة المجرم وهي “هونداي النترا”، ورقم لوحتها، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون السيارة مسروقة أو لوحاتها مسروقة.

الحقيقة الخامسة: وهي افتراضية تتمثل في وضع السيارة السوداء التي تظهر في مقطع الفيديو، فقد شاهد قائدها تفاصيل الواقعة، وكان بإمكانه أن يسد الشارع بسيارته على المجرم، ويعترضه خصوصاً أن والد الطفلين خرج بسرعة، ولكن صاحب السيارة السوداء الذي دخل الشارع الذي وقعت فيه الحادثة، لم يُبد أي تعاون مع والد الطفلين، ولم ينزل من سيارته أو يساعده في تعقب المجرم، كذلك شخص آخر ظهر بالقرب من الواقعة، فهل هو الخوف من المجرم المسلح أم ماذا؟

الحقيقة السادسة: تتمثل في وضوح وجه المجرم تماماً وملامحه، فلم يرتدِ أي قناع أو شيء يخفي بعض ملامح وجهه، والساطور الذي كان بيده وكيفية الإمساك به لتهديد فريسته إذا استنجد أو صرخ، وهو يعني أن المجرم صاحب سوابق ولديه نوايا إجرامية بشعة قد تؤدي إلى سفك الدماء.

الحقيقة السابعة: سلبية التعامل مع المجرم في ظل وجود حركة بالمكان وظهور شخصين بالقرب من المكان، وعدم التفاعل مع والد الطفلين ومساعدته.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

محاولة المجرم «أبو ساطور» لخطف طفل في وضح النهار تشعل «تويتر» بالمملكة

محاولة المجرم «أبو ساطور» لخطف طفل في وضح النهار تشعل «تويتر» بالمملكة

مغردون ينشرون صورا تكشف عن الجناة في جريمة خطف الطفل (فيديو وصور)

مغردون ينشرون صورا تكشف عن الجناة في جريمة خطف الطفل (فيديو وصور)

محاولة خطف طفل في أحد الأحياء ومطالبات بضبط الجناة (فيديو)

محاولة خطف طفل في أحد الأحياء ومطالبات بضبط الجناة (فيديو)

تفاصيل اختطاف ملثم لطفل من «بقالة» في جدة أمام أمه

تفاصيل اختطاف ملثم لطفل من «بقالة» في جدة أمام أمه

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تدخر من راتبك.. مواطنون يحكون تجاربهم
تقارير وحوارات

كيف تدخر من راتبك.. مواطنون يحكون تجاربهم

المزيد
الصراع والتدافع في بحر الحياة
مقالات

الصراع والتدافع في بحر الحياة

المزيد
قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر
تقارير وحوارات

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر

المزيد
أين تريليونات التعليم؟!
مقالات

أين تريليونات التعليم؟!

المزيد

التعليقات (٢)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>