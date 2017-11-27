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حبس المغرد الكويتي محمد السلمان 7 سنوات مع الشغل لإساءته إلى المملكة
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تواصل- وكالات:

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس المغرد محمد السلمان مدة 7 سنوات، بتهمة الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وإذاعة أخبار كاذبة.

وجاء حكم المحكمة بالحبس مع الشغل والنفاذ، بعد أن رأت المحكمة أن مواد الاتهام تنطبق على المتهم الذي أساء إلى السعودية، من خلال تغريدات نشرها عبر حسابه في “تويتر”، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وكانت النيابة العامة أحالت، قبل أيام، المغرد الكويتي عبد الله محمد الصالح إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بالإساءة إلى السعودية والإمارات والبحرين، من خلال تغريدات نشرها عبر حسابه في “تويتر”، إلا أن جلسة المحكمة قد تأجلت بسبب تخلف الصالح عن الحضور لتواجده خارج الكويت.

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