الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

ترشيحاتنا

7 حقائق عن محاولة المجرم «أبو ساطور» خطف طفل بوضح النهار (فيديو)

7 حقائق عن محاولة المجرم «أبو ساطور» خطف طفل بوضح النهار (فيديو)

حبس المغرد الكويتي محمد السلمان 7 سنوات مع الشغل لإساءته إلى المملكة

حبس المغرد الكويتي محمد السلمان 7 سنوات مع الشغل لإساءته إلى المملكة

محاولة خطف طفل في أحد الأحياء ومطالبات بضبط الجناة (فيديو)

محاولة خطف طفل في أحد الأحياء ومطالبات بضبط الجناة (فيديو)

القبض على شاب طعن والده المسن في الجبيل

القبض على شاب طعن والده المسن في الجبيل

«الصحة» تتهم الزوجة في واقعة «بقايا الجنين في رحمها»

«الصحة» تتهم الزوجة في واقعة «بقايا الجنين في رحمها»
0

تواصل – الطائف:

معاناة كبيرة تعيشها امرأة بمحافظة الطائف، نتيجة خطأ طبي فادح، تمثل في “ترك بقايا جنين متوفى في رحمها” لعدة أشهر؛ ما تسبب لها في الكثير من الأضرار والمتاعب وفقاً لزوجها.

الزوج الذي يُدعى “محمد سعد الحارثي” أكد أنهم راجعوا مستشفى ميسان قبل نحو عام تقريباً بعد توقف نبض الجنين في رحم زوجته، وبعد الكشف تبين أن الجنين متوفى منذ شهر، وتم تحويلهم إلى قسم الولادة بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، حيث تم إنزال الجنين بواسطة التحاميل.

وأضاف أنهم راجعوا “مستشفى الهدا” للقوات المسلحة بالطائف بعد فترة، حيث أبانت التشخيصات أن هناك كتلة متبقية في عضلة الرحم، وقرروا إعطاء الزوجة جرعات، مضيفاً أنه بعد الجرعة الأولى حدثت للزوجة عدة مضاعفات؛ ما اضطر الأطباء لإيقاف العلاج الكيماوي بعد أن وجدوا الكتلة لم تتحرك.

وأفاد أنه بعد المتابعة مع المستشفى خلال شهرين بدأت الكتلة تتحرك حتى خرجت في شهر محرم من العام الحالي، وتم التأكد من أنها بقايا جنين عالقة.

الصحة ترد

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي باسم “صحة الطائف – عبدالهادي الربيعي” أن الشؤون الصحية بمحافظة الطائف تحقق في شكوى تقدم بها مواطن، يتهم فيها أحد المستشفيات بارتكاب خطأ طبي، تمثل في “ترك بقايا جنين متوفى في رحمها” لعدة أشهر”.

وبيَّن “الربيعي” إن لجنة التحقيق توصلت مبدئياً إلى أن مستشفى ميسان اتخذ الإجراءات اللازمة لإجهاض الجنين المتوفى، إلا أن نزول أنسجة غير طبيعية دفع الأطباء للاشتباه في احتمالية وجود أورام غير معروفة داخل الرحم، فتم وضع المريضة تحت المراقبة، ومن ثم إحالتها إلى العيادة المختصة للمتابعة.

وأبان أن الزوجة لم تلتزم بالموعد المحدد للمراجعة، وأظهر الكشف عليها مجدداً وجود بقايا أنسجة ملتصقة بجدار الرحم، فأُحيلت إلى قسم الأورام بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة؛ للتأكد ما إذا كانت بقايا أنسجه جنينية أو خلافه، غير أن الزوجة لم تلتزم بالإحالة، وراجعت مستشفى الهدا بعد تزايد الألم بفترة طويلة من إحالتها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تنفيذاً لأوامر عليا.. المخالفات الطبية الجنائية من اختصاص النيابة

تنفيذاً لأوامر عليا.. المخالفات الطبية الجنائية من اختصاص النيابة

«صحة نجران» تُبرئ طبيبًا اتهم بإعاقة طفلة

«صحة نجران» تُبرئ طبيبًا اتهم بإعاقة طفلة

مواطن يدفن جزءًا من جسد زوجته بدلا عن جنينها المتوفى

مواطن يدفن جزءًا من جسد زوجته بدلا عن جنينها المتوفى

سفر طبيب تسبب بوفاة طفل بالمدينة.. والصحة: خروجه نظامي

سفر طبيب تسبب بوفاة طفل بالمدينة.. والصحة: خروجه نظامي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الصراع والتدافع في بحر الحياة
مقالات

الصراع والتدافع في بحر الحياة

المزيد
قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر
تقارير وحوارات

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر

المزيد
أين تريليونات التعليم؟!
مقالات

أين تريليونات التعليم؟!

المزيد
«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>