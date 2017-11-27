«الصحة» تتهم الزوجة في واقعة «بقايا الجنين في رحمها»

تواصل – الطائف:

معاناة كبيرة تعيشها امرأة بمحافظة الطائف، نتيجة خطأ طبي فادح، تمثل في “ترك بقايا جنين متوفى في رحمها” لعدة أشهر؛ ما تسبب لها في الكثير من الأضرار والمتاعب وفقاً لزوجها.

الزوج الذي يُدعى “محمد سعد الحارثي” أكد أنهم راجعوا مستشفى ميسان قبل نحو عام تقريباً بعد توقف نبض الجنين في رحم زوجته، وبعد الكشف تبين أن الجنين متوفى منذ شهر، وتم تحويلهم إلى قسم الولادة بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، حيث تم إنزال الجنين بواسطة التحاميل.

وأضاف أنهم راجعوا “مستشفى الهدا” للقوات المسلحة بالطائف بعد فترة، حيث أبانت التشخيصات أن هناك كتلة متبقية في عضلة الرحم، وقرروا إعطاء الزوجة جرعات، مضيفاً أنه بعد الجرعة الأولى حدثت للزوجة عدة مضاعفات؛ ما اضطر الأطباء لإيقاف العلاج الكيماوي بعد أن وجدوا الكتلة لم تتحرك.

وأفاد أنه بعد المتابعة مع المستشفى خلال شهرين بدأت الكتلة تتحرك حتى خرجت في شهر محرم من العام الحالي، وتم التأكد من أنها بقايا جنين عالقة.

الصحة ترد

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي باسم “صحة الطائف – عبدالهادي الربيعي” أن الشؤون الصحية بمحافظة الطائف تحقق في شكوى تقدم بها مواطن، يتهم فيها أحد المستشفيات بارتكاب خطأ طبي، تمثل في “ترك بقايا جنين متوفى في رحمها” لعدة أشهر”.

وبيَّن “الربيعي” إن لجنة التحقيق توصلت مبدئياً إلى أن مستشفى ميسان اتخذ الإجراءات اللازمة لإجهاض الجنين المتوفى، إلا أن نزول أنسجة غير طبيعية دفع الأطباء للاشتباه في احتمالية وجود أورام غير معروفة داخل الرحم، فتم وضع المريضة تحت المراقبة، ومن ثم إحالتها إلى العيادة المختصة للمتابعة.

وأبان أن الزوجة لم تلتزم بالموعد المحدد للمراجعة، وأظهر الكشف عليها مجدداً وجود بقايا أنسجة ملتصقة بجدار الرحم، فأُحيلت إلى قسم الأورام بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة؛ للتأكد ما إذا كانت بقايا أنسجه جنينية أو خلافه، غير أن الزوجة لم تلتزم بالإحالة، وراجعت مستشفى الهدا بعد تزايد الألم بفترة طويلة من إحالتها.