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باكستان.. «لبيك يا رسول الله» تنهي احتجاجاتها ووزير العدل يستقيل

باكستان.. «لبيك يا رسول الله» تنهي احتجاجاتها ووزير العدل يستقيل
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تواصل – وكالات:
نقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم حركة “لبيك يا رسول الله” الباكستانية اليوم الاثنين، إن الحركة ستلغي احتجاجها بعد موافقة الحكومة على مطالبها واستقالة وزير العدل.
وقال إعجاز أشرفي، “مطلبنا الرئيسي تحقق”، وأضاف أن “الحكومة ستعلن استقالة وزير العدل وسننهي اعتصامنا اليوم”.
مصادر حكومية باكستانية قالت،  أن وزير العدل زاهد حامد استقال من منصبه، وأكدت قناة (بي.تي في) الإخبارية الرسمية خبر استقالة “زاهد”.
وكانت “حركة لبيك يا رسول الله” قد أغلقت المداخل المؤدية للعاصمة إسلام أباد لعدة أيام وفشلت الشرطة، في تفريق المحتجين مما أدى إلى اندلاع مظاهرات في مدن رئيسية أخرى.
المتظاهرين، طالبوا منذ أسابيع باستقالة وزير العدل على خلفية جدل يتعلق بتعديل في نص اليمين الانتخابية، تم التخلي عنه في نهاية المطاف، ويربطونه بقانون “التجديف” المثير للجدل.

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