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نتيجة صادمة لمقارنة بين مخاطر حوادث السيارات و«الدبابات»

نتيجة صادمة لمقارنة بين مخاطر حوادث السيارات و«الدبابات»
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تواصل- وكالات:

ذكرت دراسة كندية، أن حوادث الدراجات النارية “الدبابات” قد تؤدي إلى إصابات خطيرة وحالات وفاة وتكاليف طبية كبيرة أكثر بكثير من حوادث السيارات، ويقول باحثون في دورية الجمعية الطبية الكندية إنه على الرغم من أن عدداً كبيراً من الأبحاث السابقة وثق احتمال أن تؤدي حوادث الدراجات النارية إلى إصابة أخطر بكثير من حوادث السيارات إلا أن الدراسة الحالية تقدم أدلة جديدة على التكاليف المالية لهذه الحوادث.

وفحص الباحثون بيانات نحو 26831 شخصاً أصيبوا في حوادث دراجات نارية و281826 شخصاً أصيبوا في حوادث سيارات، وبشكل عام وجدت الدراسة خلاصة صادمة هي أن معدل إصابات حوادث الدراجات النارية كان أكبر من معدل إصابات حوادث السيارات بثلاث مرات، وزاد احتمال التعرض لإصابات خطيرة 10 مرات بالنسبة لحوادث الدراجات النارية.

في الوقت نفسه تزيد تكلفة علاج إصابات حوادث الدراجات النارية مرتين تقريباً عن حوادث السيارات خلال أول عامين بعد الحادث، وبلغ متوسط تكاليف علاج حوادث الدراجات النارية 5825 دولاراً كندياً (نحو 4569 دولاراً أمريكياً) مقابل 2995 دولاراً كنديا (نحو 2349 دولاراً أمريكياً).

ووجدت الدراسة أن المعدل السنوي للإصابات بالنسبة للدراجات النارية بلغ 2194 شخصاً من بين كل 100 ألف شخص من أصحاب الدراجات النارية المسجلين مقابل 718 شخصاً من بين كل 100 ألف من أصحاب السيارات المسجلين.

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بورصة تواصل

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