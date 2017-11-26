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«الشورى» يصوّت على ملاحظات حول تقرير «الدفاع»

«الشورى» يصوّت على ملاحظات حول تقرير «الدفاع»
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تواصل – فريق التحرير:

يصوّت مجلس الشورى، اليوم، على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1436/‏‏37هـ، كما يصوت على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1436/‏‏37.

ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية، ولائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل أجهزة الدولة وخارجها، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437/‏‏38، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1437/‏‏38، وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437/‏‏38هـ.

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