أعضاء بـ«الشورى»: زيادة رسوم صندوق البريد جاءت دون تحسين في الخدمات

تواصل – الرياض:

وجَّه أعضاء في مجلس الشورى، خلال الفترة الماضية، العديدَ من الانتقادات لتقرير المؤسسة العامة للبريد، والذي يناقشه مجلس الشورى اليوم.

وقال أعضاء الشورى، إن عدد القوى العاملة في المؤسسة يبلغ 11136 موظفاً، منهم 256 مواطناً متعاقداً، و162 قائماً بالوظائف، والسؤال هنا: هل يعقل أن 162 موظفاً هم القائمون على أعمال البريد؟ وإذا ذكرنا عدد المتعاقدين السعوديين 256 مواطناً، فكم عدد المتعاقدين من غير المواطنين.

وتساءل الأعضاء: لماذا سمي البريد الممتاز بذلك الاسم، فيما هو يكتفي بأن يرسل لك رسالة (SMS) يخبرك فيها بأن تراجع مركز البريد الممتاز، الذي قد يبعد عن منزلك 20 كيلومتراً، بينما الشركات الأخرى تتصل عليك وتطلب منك تحديد موقعك لإيصال الطرد أو البريد إليك، فأيهما يستحق أن نطلق عليه اسم البريد الممتاز.

ومن بين التساؤلات والانتقادات التي وجهها أعضاء الشورى، أسباب قيام البريد بزيادة رسوم صندوق البريد للأفراد من 100 ريال في السنة إلى 300 ريال دون تحسين في الخدمات، وطالبوا بإعادة النظر فيها مرة أخرى.