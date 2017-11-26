«تعليم الرياض»: مخالفات شركات النظافة مسؤولية قادة المدارس

تواصل – الرياض

حمَّل المتحدث باسم تعليم الرياض علي الغامدي مسؤولية سوء خدمات شركات النظافة المتعاقدة معها الوزارة لنظافة المدارس، مدراء وقادة المدارس، وذلك لموافقتهم على وقوع المخالفات، وعدم مساءلتهم الشركة عليها.

وشدد الغامدي، وفقاً لـ”الوطن” على أنه عند حدوث “أي مشكلة في تنفيذ بنود العقد بين قائد المدرسة والشركة، فبمقدور المدير إيقاف أي معاملة مع الشركة، ولا يقبل التوقيع على شهادة الإنجاز التي تعني رضاه عن المخالفات التي تقوم بها، موضحاً أن شهادة الإنجاز تعتبر حصانة له عند حدوث أي أمر مخالف”.

ووفقاً لـ”الغامدي” فإن كل مدير مدرسة مسؤول عن رفع ملف الإنجاز إلى إدارة التعليم التي تمنح المستحقات للشركات، ومن المفترض أن يقوم بإبلاغ إدارة التعليم عن الشركة التي رفضت تزويده بالعمالة، مضيفاً: مديرو المدارس لديهم عقود واضحة، ولكن الشركة لم تنفذها، فلماذا وقعوا شهادة الإنجاز التي تستحصل الشركة من خلالها على مستحقاتها، وكل ما ذكروه من تقديم الشركات مبالغ مادية لهم لمنحها للعمالة تعتبر إدانة.

وبيَّن أن على مدير المدرسة عدم استلام أي مبالغ مادية من الشركة مقابل استئجار عمالة، حيث إن هذا الفعل يعتبر مخالفاً للنظام، ويستوجب الأمر التحقيق مع مدير المدرسة باعتباره تواطؤاً واضحاً.