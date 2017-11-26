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بالفيديو.. «كرة نارية ضخمة» تعبر سماء كندا وتثير ذعر المواطنين

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تواصل – وكالات:

أثارت كرة نارية ضخمة تعبر سماء مقاطعتي ساسكاتشوان وألبرتا الكندية الليلة الماضية، حالة من القلق والرعب بين المواطنين الكنديين الذين شاهدوها، خصوصا بعد انتشار المقطع بشكل كبير على موقع يوتيوب الإلكتروني.

ويظهر المقطع الذي تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، الكرة النارية المتوهجة المجهولة وهي تنطلق بسرعة في سماء كندا، الأمر الذي نشر حالة من القلق بين السكان.

وكان  مصور الفيديو، دالاس بترنوس خارج منزله في مقاطعة ساسكاتشوان، عندما لاحظ الجسم الملتهب قادماً من الغرب قبيل منتصف الليل.

وقال بترنوس بأنه ظن في بادئ الأمر بأن هذا الجسم هو قمر صناعي أو طائرة كانت تعبر السماء، وأضاف: ” كانت الكرة المتوهجة تطير على ارتفاع أكثر من الارتفاع الذي تطير فيه الطائرة عادة.”

وقال شاهد عيان آخر يدعى لورن واركنتين، بأنه شاهد كرة نارية في السماء عبر النافذة بينما كان يجلس في غرفة المعيشة، وأن الجسم الملتهب ظهر لمدة 20 ثانية في السماء قبل أن يختفي.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الكندية بخصوص الحادث الذي أثار حالة من القلق بين المواطنين بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

 

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