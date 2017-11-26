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تعرف على أهم مضاعفات السكري وكيفية رصدها

تعرف على أهم مضاعفات السكري وكيفية رصدها
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تواصل – متابعات:

ضبط نسبة السكر بالدم هو أمر ضروري لكل مرضى السكري، وعدم ضبطه يضع المريض في مواجهة عدة مضاعفات، منها ما يصيب العين، والقلب، والكلى، والأعصاب، ومن الصعب في كثير من الأحيان إدراك هذه المضاعفات مبكراً لأن السكري لا يظهر الكثير من الأعراض في بداياته.

ينصح الأطباء والمختصون عند تشخيص حالة السكري، أو ما قبل السكري، بالحرص على ضبط نسبة السكر بالدم عن طريق التغذية والنشاط البدني، إلى جانب التوصيات الطبية الأخرى. وفي كل الأحوال على مرضى السكري مراقبة أية أعراض ذات صلة بمضاعفات السكري، والتي من أبرزها الآتي:

العيون: لا ينبغي لمريض السكري الاعتماد على مراقبة الأعراض فيما يتعلّق بصحة العيون، فالفحص الدوري ضروري لرصد أية تغيرات. أما أهم طرق حماية العين فهي ضبط نسبة السكر بالدم باستمرار لتفادي التأثير على البصر.

السكتة: من أهم أعراض السكتة القلبية تنميل الذراع أو القدم أو أحد جانبي الجسم.

الذبحة الصدرية: ارتفاع السكر بالدم يمكن أن يسبب ذبحة صدرية، ومن أهم أعراضها ألم الصدر والشعور بالاختناق.

الكلى: حوالي 20 بالمائة من مرضى السكري يعانون من مشاكل في الكلى، وفقاً للتقارير الطبية، نصفهم تبدأ مشاكل الكلى لديهم في مرحلة مبكرة. من أهم أعراض مشاكل الكلى تورّم الوجه أو القدم، وضيق النفس.

الوزن: اكتساب الوزن الزائد بشكل مفاجئ من مضاعفات السكري، ويتم تعريف ذلك بأنه زيادة الوزن بمعدل بين 2 و10 كغم في يومين فقط.

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