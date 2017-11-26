مغردون ينشرون صورا تكشف عن الجناة في جريمة خطف الطفل (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورا جديدة تكشف عن الجناة في جريمة خطف طفل بواسطة سيارة داخل أحد أحياء المملكة؛ حيث ظهر في الصور المعتدي بيده سلاح أبيض “ساطور” كما أظهرت الصور أرقام لوحة السيارة.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، تداولوا مقطع فيديو يظهر محاولة خطف طفل من قبل أحد الأشْخَاص بواسطة سيارة في أحد الأحياء بالمملكة؛ حيث ظهر خلال المقطع شَخْصٌ ترجل من سيارة بعدما رأى طفلين يسيران بمفرديهما، وحاول خطف أحدهما إلا أن الطفلين فرا هاربين.