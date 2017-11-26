«الإسكان»: مراجعة نسبة «سعي» مكاتب العقار

تواصل – الرياض:

كشف المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، مراجعة نسبة السعي (السمسرة) المنصوص عليها في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وأن الانتهاء من عقد الإيجار التجاري سيكون بنهاية الربع الأول من العام القادم 2018.

وأوضح أن مراجعة اللائحة وتطويرها سيكون بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يخص التنظيمات الجديدة الصادرة وملاحظات المستفيدين، التي منها بالتأكيد نسبة السعي المحددة في اللائحة.

ولفت إلى أن تسجيل أكثر من 30% من الوسطاء العقاريين وفقا للإحصاءات المتوفرة، ما بين وسطاء معتمدين، ووسطاء في مرحلة إتمام التدريب من خلال شبكة «إيجار»، وفقا لـ” عكاظ”.