الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

ترشيحاتنا

محاولة خطف طفل في أحد الأحياء ومطالبات بضبط الجناة (فيديو)

محاولة خطف طفل في أحد الأحياء ومطالبات بضبط الجناة (فيديو)

القبض على شاب طعن والده المسن في الجبيل

القبض على شاب طعن والده المسن في الجبيل

«الداخلية» تتوعد ناشري المقاطع والشكاوى غير الصحيحة

«الداخلية» تتوعد ناشري المقاطع والشكاوى غير الصحيحة

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

«نيويورك تايمز»: قائد الجيش الميانماري سيصبح رئيسا للبلاد بعد حرق قرى المسلمين

«نيويورك تايمز»: قائد الجيش الميانماري سيصبح رئيسا للبلاد بعد حرق قرى المسلمين
0

تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية: إن الجنرال “مين أونج” القائد الحالي للجيش الميانماري لم يكن يعرفه سوى القليل خارج الدوائر العسكرية في ميانمار حتى بدأت تحرق القرى، لكنه أصبح أقوى شخصية حاليا في البلاد.

وأشارت إلى أن قواته تمكنت في غضون أسابيع قليلة في 2009م من طرد عشرات الآلاف من بلدات شرقي ميانمار على حدود تايلاند والصين، واتهم جنوده حينها من قبل السكان المحليين بالقتل والاغتصاب والحرق الممنهج،وأضافت أنه وبعد عامين من هذا التاريخ أصبح قائدا للجيش وسيلتقي ببابا الفاتيكان.

ورأت أن الأساليب التي استخدمتها قواته في 2009م ظهرت جميعها مجددا خلال العام الجاري أثناء مطاردة الجيش الميانماري للروهينجيين ودفعه لأكثر من 620 ألفا منهم للخروج من البلاد في حملة وصفتها واشنطن بالتطهير العرقي.

وذكرت أن تلك الحملة ضد المسلمين الروهينجيا زادت من شعبيته وجعلته يحظى بالدعم  الكبير داخل الجيش وبين الأغلبية البوذية في ميانمار، حتى أنه همش “أونج سان سو كي” التي تسبب فوز حزبها الساحق في انتخابات 2015م في إغلاق مسار محتمل حينها ليصبح رئيسا لميانمار.

ورأى بعض المحللين أن الجيش يستخدم “أونج سان سو كي” وحكومتها كدروع بشرية ضد الانتقادات الدولية والمحلية، وسط توقعات بأنه سيحاول خلال الانتخابات القادمة أن يصبح رئيسا للبلاد بعد سنوات من التخطيط الاستراتيجي الذي زاد من شعبية الجيش في السنوات الست الماضية بشكل أفضل مما كان عليه الوضع في العقود الماضية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الجارديان»: مستشفيات بريطانية تعرض حياة المرضى للخطر

«الجارديان»: مستشفيات بريطانية تعرض حياة المرضى للخطر

شاهد.. نجاة طفل صغير من تحت عجلات شاحنة بالصين

شاهد.. نجاة طفل صغير من تحت عجلات شاحنة بالصين

الشرطة الأمريكية تحذر السكان من طفل عمره 13 عاماً (فيديو)

الشرطة الأمريكية تحذر السكان من طفل عمره 13 عاماً (فيديو)

وزير إثيوبي: اكتمال بناء 63% من سد النهضة.. وإنتاج الكهرباء منه قريباً (فيديو)

وزير إثيوبي: اكتمال بناء 63% من سد النهضة.. وإنتاج الكهرباء منه قريباً (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الصراع والتدافع في بحر الحياة
مقالات

الصراع والتدافع في بحر الحياة

المزيد
قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر
تقارير وحوارات

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر

المزيد
أين تريليونات التعليم؟!
مقالات

أين تريليونات التعليم؟!

المزيد
«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>