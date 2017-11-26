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أمريكا.. الانتهاكات الجنسية تدفع أقدم عضو بالكونجرس للاستقالة من «اللجنة القضائية»

أمريكا.. الانتهاكات الجنسية تدفع أقدم عضو بالكونجرس للاستقالة من «اللجنة القضائية»
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تواصل- سامر محمد

اضطر “جون كونيرز” أقدم الأعضاء خدمة في الكونجرس الأمريكي للاستقالة من منصبه كأرفع عضو ديمقراطي في اللجنة القضائية، في ظل تنامي الضغوط الداخلية بالتزامن مع بدء تحقيق أخلاقي في ادعاءات ضده بالتحرش الجنسي.

وأشارت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إلى أن “كونيرز” البالغ من العمر 88 عاما، أعلن سابقا عن أنه لن يستقيل من الكونجرس وسيحارب تلك الادعاءات، مؤكدا على سعيه لتبرئة نفسه وأسرته أمام لجنة أخلاقيات المهنة بالكونجرس.

كانت زعيمة الأقلية الديمقراطية في الكونجرس “نانسي بيلوسي” وآخرين صعدوا من الضغوط الداخلية على “كونيرز” للاستقالة من وظيفته القيادية في اللجنة القضائية، وذلك وفقا لمساعد ديمقراطي بارز على اطلاع بما يجري.

ولفتت الصحيفة إلى أن أعضاء في الكونجرس تحدثوا عن أن نظام الإجراءات القانونية عفا عليه الزمن ومنحاز نحو النأي بعضو الكونجرس عن التعرض لعقوبات جراء سوء السلوك، وبالتالي هناك حاجة لتغييره بالكامل.

وذكرت أن ما يعرف بمكتب الامتثال التابع للكونجرس دفع حتى الآن أكثر من 15 مليون دولار في تسويات خاصة بقضايا تحرش جنسي وتمييز.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن استقالة “كونيرز” تعني أن اليهودي “جيرولد نيدلر” سيصبح أرفع ديمقراطي في اللجنة القضائية بالكونجرس.

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