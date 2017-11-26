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«الجارديان»: مستشفيات بريطانية تعرض حياة المرضى للخطر

«الجارديان»: مستشفيات بريطانية تعرض حياة المرضى للخطر
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تواصل – سامر محمد:

حذر المجلس الطبي العام في بريطانيا من أن سلامة المرضى في المستشفيات باتت في خطر، نظرا لترك أطباء صغار في السن لا يتمتعون بالخبرة الكافية يتحملون المسؤولية في بعض الوحدات الخاصة بالحوادث والطوارئ، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وأشار المجلس إلى أن تصاعد المسؤوليات والضغوط على كاهل الأطباء الكبار، يعني أن الأطباء المتدربين مضطرون لتدبير أمورهم بأنفسهم والاعتناء بالمرضى، على الرغم من أنهم غير مؤهلين للتعامل مع أوضاع هؤلاء المرضى.

وتناولت الصحيفة شهادات لأطباء صغار مازالوا في مرحلة التدريب كشفوا فيها عن أنهم وضعوا في مسؤوليات تفوق قدراتهم الطبية، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على المرضي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في بعض الحالات ترك للأطباء المتدربين مسؤولية إصدار القرارات الخاصة بعلاج المرضى في غياب الأطباء الكبار على الرغم من عدم امتلاكهم للمهارة الكافية.

وتحدث المجلس الطبي العام عن أن هؤلاء الأطباء الصغار الذين يتجاوزون حدود مهاراتهم يخاطرون بفقدان تصاريح عملهم، إذا ثبت أن الرعاية التي يقدمونها للمرضى دون المستوى تسببت في أضرار لصحة المرضى.

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