السويد.. رؤساء أحزاب يهاجمون مسؤولاً يمينياً أساء للمسلمين

تواصل – وكالات:

هاجم عدد من رؤساء الأحزاب في السويد، أمس الأحد، “مارتن ستريد” عضو اللجنة الإدارية لحزب “ديمقراطيو السويد” (يميني) على خلفية تصريحات أدلى بها أساءت للمسلمين.

وقال ستريد خلال مشاركته في برنامج “المنتدى” على تلفزيون “إس في تي” الرسمي إن “المسلمين ليسوا بشرا 100%”، مضيفًا “أنا أصاب بالذهول كلما اطلعت على الإسلام”، على حد قوله.

بدروه انتقد “يان بيوركلوند” رئيس حزب “التجمع المعتدل” اليميني المحافظ، تصريحات ستريد، واصفًا إياها بـ”العنصرية”، وقالت “آني لوف” رئيسة الحزب الليبرالي المركزي، إنها “تصريحات عنصرية، كما تساءلت عن موقف رئيس الحزب الذي ينتمي له “ستريد”.

من جهته وصف “جوناس سيوستدت” رئيس الحزب اليساري السويدي، تلك التصريحات بأنها “عنصرية بامتياز”، وفقا لوكالة الأناضول.

في سياق متصل، تقدم مسلمون في مدينة نورشوبينغ السويدية، بشكوى قضائية ضد “ستريد” لأنه عمل على “نشر الكراهية والعداوة بين الشعوب” بتصريحاته.