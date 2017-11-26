تعرّف على مركز «مراس» لإنجاز المعاملات الحكومية في مكان واحد (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، مقطعا يُعرّف بمركز “مراس”، وهو مركز حكومي موحد، ومنصة إلكترونية، لخدمة الأعمال التجارية، من مختلف الجهات الحكومية، تحت سقف واحد.

وأوضح الحسين، عبر حسابه في “تويتر”، أن العمل بالمركز مستمر لإنجاز معاملات المستثمرين وروّاد الأعمال، طيلة أيام الأسبوع، بما فيها الجمعة والسبت، حتى الساعة 11 ليلاً.

وأورفق متحدث التجارة مقطع فيديو يبين تواجد “الموظف الشامل” الذي يؤدي كل الأعمال دون الإحالة لموظف آخر، مع توفر خدمات فتح حساب بنكي، التوثيق والوكالات، كما يمكن الاستفادة من الخدمات إلكترونيًا.

وتتوفر بالمركز صالة اجتماعات مهيّأة لأصحاب الأعمال، حيث يقدم خدماته للجنسين، في جميع الأيام من 9 صباحا إلى 11 مساء، عدا الجمعة من 4 إلى 11 مساءً، ويقع على طريق الإمام محمد بن سعود بن فيصل، بحي الصحافة بالرياض، وسيفتح فروعًا قريبا في كل من جدة والدمام وباقي مدن المملكة.