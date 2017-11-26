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«الصحة» ترصد 50 مليون ريال لتطوير طب الطوارئ وتدريب الكوادر

«الصحة» ترصد 50 مليون ريال لتطوير طب الطوارئ وتدريب الكوادر
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تواصل – فريق التحرير:

رصدت وزارة الصحة، 50 مليون ريال لتطوير طب الطوارئ في المستشفيات ومعالجة ندرة الكوادر وتقديم الاستشارات الطبية للمناطق الطرفية.

وفي هذا الصدد، أكد مدير برنامج طب الطوارئ بوزارة الصحة عبدالرحمن القحطاني، على هامش افتتاح المؤتمر السعودي لطب الطوارئ، أن البرنامج حقق إنجازات كبيرة في تطوير أقسام الطوارئ والاعتراف ببرامج الزمالة في أكثر من مستشفى حول المملكة.

وأضاف، أن البرنامج دعم كذلك الخدمات الصحية بالحد الجنوبي وتدريب العاملين في أقسام الطوارئ، سواء من أطباء أو تمريض أو مسعفين بدورات متطورة في طب الطوارئ.

من جهته، أبان وكيل الوزارة للخدمات العلاجية، الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، أن الوزارة لديها مبادرات لتطوير طب الطوارئ والرعاية الحرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2030م.

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