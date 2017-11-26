 أمير الرياض يفتتح 17 ساحة بلدية وحديقة

تواصل – الرياض:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، 17 مَشْرُوعَاً بيئياً وحضرياً جديداً في العاصمة الرياض، تنوعت بين حدائق وساحات بَلَدِيَّة وبرحات موزعة على أحياء مدينة الرياض، وذلك بحضور مَعَالِي المهندس طارق الفارس نائب وزير الشؤون البَلَدِيَّة والقروية.

تأتي المشروعات الجديدة، والتي تجاوزت مساحاتها الإِجْمَالية أكثر من ١٢٠ ألف متر مربع، ضمن مشروعات أمانة منطقة الرياض الهادفة لأنسنة المدينة والاهتمام بالإِنْسَان والمكان، وتعزيز الرؤية شاملة لتَلْبِيَة احتياجات النمو العمراني، الذي تشهده المدينة من المشروعات البيئية، والترفيهية وإِنْشَاء حدائق في جميع الأحياء والتجمعات السكنية الجديدة.

وأَوْضَحَ مَعَالِي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن المواقع الـ 17 التي افتتحها سمو أمير منطقة الرياض شَمِلَت أربع ساحات بَلَدِيَّة في كل من أحياء: الجزيرة، والفيحاء، والمعذر، والملقا، فيما تبلغ الحدائق الجديدة 11 موزعة على أحياء: المحمدية، حطين، الخليج، لبن، الشفاء، الغدير، قرطبة، النفل، واليرموك، وحي العريجا الأوسط، إضافة إلى برحتين في أحياء الربيع وحي الفيحاء، وممر مشاة.

وأَعْرَب السلطان عن سعادة كافة منسوبي الأمانة بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وافتتاحه المواقع البيئية الجديدة، والتي تعد ضمن مشروع أنسنة مدينة الرياض الهادفة إلى خلق علاقة دائمة وإيجابية بين الإِنْسَان والمدينة، وتوفير الاحتياجات الإِنْسَانية البيئية والترفيهية والخدماتية لسكان العاصمة.

وَنَوَّهَ في الوقت نفسه بالاهتمام والدعم الذي تجده أمانة منطقة الرياض من لدن سُمُوّه، وتوجيهاته الكريمة بتوفير كافة السبل والخدمات لسكان العاصمة الرياض، ورعايته وتشجيعه للمشروعات البيئية والترفيهية والإِنْسَانية، لافتاً إلى حرص الأمانة على الاستفادة من الحدائق والمتنزهات والساحات البَلَدِيَّة والبرحات في إِقَامَة ورعاية الأَنْشِطَة الاجْتِمَاعِيّة والترفيهية والتنموية.