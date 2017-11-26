ألمانيا.. إصابة 6 في حادث دهس واعتقال المتسبب

تواصل – وكالات:

أُصِيبَ 6 أشْخَاص في عملية دهس نفذها شخص بحق مشاة أمام ملهى ليلي في مدينة كوكسافن بشمال ألمانيا، مساء اليوم الأحد.

وأَفَادَت وسائل الإعلام، بأن السيارة اصطدمت بحاجز على طرف الطريق بعد أن دهست المشاة، وقام شهود باحتجاز سائقها حتى وصول عناصر الشرطة الذين قبضوا عليه.

وقَالَت الشرطة المحلية في بيان نَقْلاً عن شهود، إن: “التحقيق كشف حصول شجار داخل الملهى الليلي أو خارجه في كوكسافن، قد يكون وراء الحادثة”.

وأَضَافَت الشرطة، أن “الدافع السياسي يمكن استبعاده حتى الآن”. وأعلنت شرطة اولدنبورغ في تَغْرِيدة على تويتر، أن السائق “من سوريا على الأرجح”.

وجميع الجَرْحَى من الألمان وتتراوح أعمارهم بين 19 و29 عاماً. وقد خرج 5 منهم من المُسْتَشْفَى والسادس ليس بحالة الخطر.