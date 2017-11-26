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الشرطة الأمريكية تحذر السكان من طفل عمره 13 عاماً (فيديو)

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تواصل – سامر محمد:

طلبت الشرطة الأمريكية من السكان المساعدة في إلْقَاء القبض على طفل يبلغ من العمر 13 عَامَاً للاشتباه في قيامه بإطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بمدينة دنفر؛ مِمَّا تَسَبَّبَ في إِصَابَة امْرَأَة وطفلين بينهم طفل تعرض لإطلاق النار عِدَّة مرات وحالته حَرِجَة، وَفْقَاً لشبكة “سي بي إس دنفر” الأمريكية.

ووزعت الشرطة على وسائل الإعلام صوراً للطفل ومعها اسمه وطوله، واعتبرت الشبكة أنه من النادر للغاية نشر الشرطة لصورة طفل واتهامه بأنه يشكل تهديداً للمجتمع.

وتحدثت الشرطة عن أن هذا الاستثناء يعود إلى أن الطفل ربما يكون مسلحاً؛ وَبِالتَّالِي يشكل خطراً على المجتمع على الرغم من صغر سنه.

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