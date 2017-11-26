الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة
أقرا الخبر
شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

شاهد.. صواعق رعدية قوية تضرب مكة وجدة

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)
أقرا الخبر
تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

تصريف مياه أمطار بجدة في «الصرف الصحي».. و«المياه» توضح خطورته (فيديو)

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»
أقرا الخبر
«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

«شرطة الرياض» تطيح بـ5 عصابات لـ«سلب العُزَّاب وحقائب النساء»

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض
أقرا الخبر
الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

الآن.. هطول أمطار على أحياء بالرياض

ترشيحاتنا

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

القبض على عصابة «الـ110 سرقات» بالرياض.. مواشٍ ومركبات ثقيلة ومقطورات

«العمري» يُبشِّر بالقضاء على أزمة السكن لنصف قرن مقبل

«العمري» يُبشِّر بالقضاء على أزمة السكن لنصف قرن مقبل

كل ما تود معرفته عن كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة لمراقبة الطرق (فيديو)

كل ما تود معرفته عن كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة لمراقبة الطرق (فيديو)

موعد صرف رواتب برج «القوس»

موعد صرف رواتب برج «القوس»

ممارسو الهايكنج يستكشفون مسارات «بلقرن» مع «دروب العرب» (صور)

ممارسو الهايكنج يستكشفون مسارات «بلقرن» مع «دروب العرب» (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

استكشف 37 من مشاركي رحلة #دروب_العرب عقبة آل سلمة التاريخية في بلقرن بالمشي باتجاه قرية آل سلمة الأثرية مسافة تقدر بحوالي 8 كلم نزولاً وصعوداً، وهي إحدى العقبات الأثرية التي لم تستخدم للتنقل مُنْذُ حوالي 50 عاماً، وَمُنْذُ تطور الطرق والمواصلات.

وشارك في الزيارة هواة ومحبو الهايكنج من أطباء ومهندسين ورجال أَعْمَال وأكاديميين ومثقفين جاءوا من 9 محافظات ومناطق المملكة، تراوحت أعمارهم بين 11 سنة و63 سنة، منهم رحالة دَوْلِيّون سعوديون، وذلك يَوْمِي الْجُمُعَة والسبت 6 و7 ربيع الْأَوَّل 1439 هـ (24 و25 نوفمبر 2017) بِرِعَايَةِ محافظ بلقرن محمد بن عوضه بن سعد عسيري.

وقد عبر المشاركون عن سرورهم بالاطلاع على عقبة القدم المرصوفة وبالرضم الحجري المتقن للعقبة، والتي لا تزال معالمها باقية وواضحة، إِضَافَةً إلى الطبيعة الخلابة والمطلات الساحرة على تهامة السروات الرائعة. كما أثريت الفعالية بزيارتهم لمتحف آل سلمة، ومتحف سبت العلاية، وبالشرح المستفيض عن تاريخ الإِنْسَان والمكان في بلقرن، وشاركوا في العروض الفلكلورية لأهالي المنطقة.

وإِضَافَة إلى مشاركة بَلَدِيَّة بلقرن في تنظيف أحد المُنْتَزَهات وتوعية روادها تحت عنوان #لا_تترك_أثراً، استضافت لجنة التنمية الاجْتِمَاعِيّة في بلقرن ونادي الزيتون المشاركين والحضور في محاضرة قدمها د. صالح الأنصاري مؤسس #دروب_العرب بِعُنْوَان: “غير حياتك بالمشي” حول فوائد رياضة المشي والهايكنج في تعزيز صحة المجتمع، والاهتمام بالشباب والبيئة والتراث والتنشيط السياحي.

وقد أكَّدَ د. الأنصاري، مؤسس رياضة الهايكنج في السعودية على ضرورة الاعتناء بمسارات الهايكنج، وعقبات القدم التي تنتشر في منطقة عسير، وكاد الكثير منها يندثر، كما أكَّدَ على اعتبارها جُزْءَاً من التراث السعودي المتنوع، ويحب إحياؤه والمحافظة عليه.

وبعد تدشين مجموعة مشاة بلقرن بإشراف نادي الحي في بلقرن مساء الْجُمُعَة، شَارَكَ حوالي 60 من ضيوف وأهالي المحافظ أَوَّل نشاطات المجموعة بالمشي فَجْرَاً يوم السبت مسافة 9 كيلومترات في وادي جمح بمركز عفراء. وستأخذ المجموعة على عاتقها نشر وتنظيم فعاليات المشي الجماعي والاهتمام بنشاطات ومسارات الهايكنج في المحافظة بالتعاون والاستفادة من مجموعات #مشاة_السعودية الآخذة في الانْتِشَار.

وقد شَارَكَ سعادة محافظ بلقرن في مسيرة مشي بمُنْتَزَه البشائر، وعبر عن ترحيبه ودعمه لمثل هذه الأَنْشِطَة، وأَضَافَ؛ أنها تأتي في إطار كَوْن مُبَادَرَة “بلقرن محافظة صحية” إِحْدَى “المدن الصحية” المنبثقة من منظمة الصحة العالمية. كما تأتي في إطار تنويع الأَنْشِطَة السياحية في المحافظة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

لأول مرة.. بلقرن تستضيف فريق «دروب العرب» في نشاط ومغامرات «الهايكنج» (صور)

لأول مرة.. بلقرن تستضيف فريق «دروب العرب» في نشاط ومغامرات «الهايكنج» (صور)

عرفاناً بدورها.. مواطن يفاجئ زوجته المعلمة أثناء دوامها بمجموعة هدايا

عرفاناً بدورها.. مواطن يفاجئ زوجته المعلمة أثناء دوامها بمجموعة هدايا

مؤسس هايكنج السعودية يكشف لـ«تواصل» أسرار المسن ذي الـ84 عاماً وموهبته في تسلق الجبال (فيديو وصور)

مؤسس هايكنج السعودية يكشف لـ«تواصل» أسرار المسن ذي الـ84 عاماً وموهبته في تسلق الجبال (فيديو وصور)

عسير.. «مدني بلقرن» ينقذ ثلاثة مواطنين علقوا بمنحدر جبلي وعر

عسير.. «مدني بلقرن» ينقذ ثلاثة مواطنين علقوا بمنحدر جبلي وعر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الصراع والتدافع في بحر الحياة
مقالات

الصراع والتدافع في بحر الحياة

المزيد
قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر
تقارير وحوارات

قصص مؤلمة من «قرية الروضة» وأكبر هجوم دموي في تاريخ مصر

المزيد
أين تريليونات التعليم؟!
مقالات

أين تريليونات التعليم؟!

المزيد
«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف كواليس عمليات «جدة التطوعي» خلال الأمطار: فداء وسط المخاطر (فيديو)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>