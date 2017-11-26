بالفيديو.. حفرة كبيرة تتسع لابتلاع سيارة كاملة بـ«ثمامة الرياض»

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ مقطع فيديو يظهر حفرة عميقة عند مفرق الطوقي – الثمامة بالرياض تتسع لابتلاع سيارة كاملة.

ونشر الكاتب برجس البرجس عبر حسابه في “تويتر”، المقطع مُحَذِّرَاً المارة من الوقوع فيها، خَاصَّة أنها تَتَمَيَّز باتساع كبير وعمق يتيح ابتلاع سيارة كاملة أو حافلة، كما لا يوجد حولها أَي علامات، أو إِرْشَادات تحذيرية.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ مع هذا المقطع مطالبين بضرورة أن تحدد مثل هذه الحفر، ويتم وضع علامات قبلها تَجَنُّبَاً لسقوط أَي من المارة بها، خَاصَّة أنه قد سبقها حالات عِدَّة وحوادث أَسْفَرَت عن وَفَيَات ومصابين.

وتسمى هذه الظاهرة وَفْقَ مَا أَشَارَ بعض المتابعين بما يُسَمَّى “دخول”، أو “خسوف” وهي تحدث عندما تَتَلاَشَى المادة التي تستند إليها هذه الطبقة المنهارة: (بترول، أو ماء) فتنهار فتحدث هذه الفجوة.