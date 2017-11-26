بعد حريق اليوم.. استمرار انقطاع التيار الكهربي بسوق السودة الشعبي

تواصل – فريق التحرير:

طلبت إدارة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة عسير عدم إعادة التيار إلى السوق الشعبي بمركز السودة، بعد الحريق الذي شَبَّ به صباح اليوم الأحد 8 – 3 – 1439هـ.

وأَصْدَرَت أمانة منطقة عسير بياناً بِشَأْنِ الحريق قَالَتْ فيه: إنه أتى على 3 محلات وبسطات خَاصَّة ببيع الخردوات والأقمشة والكماليات، وأن مساحة الحريق زادت بِسَبَبِ سرعة الرياح.

وأَضَافَت أن مسؤولي فرع الأمانة بالسودة بَاشَرُوا الحادث مع فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ، وَتَمَّ إخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية، ولم يتسبب الحادث في وقوع وَفَيَات، أو إصابات، ولله الحمد.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن ماساً كهربائياً هو السبب وراء الحادث.